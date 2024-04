Helsingis uuris eile kummalise haisu päritolu kuus ametkonda. Enne tunti haisu ka Peterburis

Haisu põhjus ei olnud õhtuks selgunud. Helsingi päästeteenistus teatas eile kell 15.30, et hais ei ole tolle hetke andmete järgi tervisele ohtlik, vahendab Helsingin Sanomat.

Päästeteenistus teatas kell 17.10, et haisu põhjust ei ole seni tuvastatud.

Piirivalve kontrollis Soome lahe merepiirkonda. Ühendust võeti ka Eesti võimudega. Kiirgusohutuskeskus teatas, et mingit kiirgust ei ole tuvastatud.

Helsingi päästeteenistuse teatel asja rohkem ei uurita. Siiski jälgib päästeteenistus olukorda ning inimestel soovitati sulgeda aknad ja ventilatsioon, kui siseruumides on tugev hais. Päästeteenistus soovitas ka arsti poole pöörduda, kui tekib mingeid sümptomeid.

Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkond teatas siiski, et neile hais tööd juurde ei toonud.

Helsingi Piirkonna Keskkonnateenused (HSY) teatas, et õhu kvaliteeti hais ei mõjutanud, vaid see oli samasugune nagu soojadel kevadpäevadel tavaliselt: suurim probleem on tänavatolm. Ka vääveldioksiidi sisaldus õhus oli kell 15.20 „tavapäraselt madal“. Haisu tekitavaid väävliühendeid HSY aga ei mõõda.