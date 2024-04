Põhiseaduses on kirjas: „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.“

Kui soovida valimisõigus ära võtta, peaks seega põhiseadust muutma. Või siiski. Näiteks nüüdseks endine justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond) sõnas mullu suvel Postimehele, et muutmist poleks vaja: „Me oleme seisukohal, et põhiseaduse paragrahvi 156 lõige 2 räägib valimisseadusest ja kusagil ei ole põhiseaduses kirjas, et kõigil inimestel, kaasa arvatud Vene riigi alamatel, on põhiseaduslik õigus valida Eesti riigi poliitilist juhtkonda.“