UUED VÕIMALUSED APRILLIS: 1700-eurose sissetulekuga inimese kodulaenulimiit kasvab näiteks 21 000 euro võrra

Kodulaenu taotlemisel tähendab see matemaatiliselt, et kui 6 kuu euribor on praegu näiteks 3,9% ja sellele lisandub riskimarginaal 1,7%, tuleb täna arvutada kliendi maksevõime intressi 7,6% juures (3,9% + 1,7% + 2%), aga alates 1. aprillist arvutatakse maksevõimet 6% intressiga. Praktikas tähendab muutus, et klient, kelle netosissetulek on 1700 eurot ja muid kohustusi pole, saab täna laenu maksimaalselt 120 000 eurot, aga uue arvestuskorra alusel võib ta laenu saada 141 000 eurot.

Küsijale suu peale ei lööda!

Reaalsus on see, et praegu toimib konkurents kodulaenude turul paremini mitte ainult seetõttu, et pangad oleksid hakanud midagi teistmoodi tegema, vaid muutunud on klientide käitumine. Kui klient võtab kodulaenu pakkumise ainult paarist turu suurimast pangast, siis konkureerivad omavahel ainult need turuosalised, kes on juba praegu oma turuosaga rahul – on ju loogiline, et sealt võidupakkumist oodata ei ole. Kui klient võtab aga pakkumised kõigilt turuosalistelt, saab ta niimoodi veenduda, et ta saab tõesti parima võimaliku pakkumise, mida konkreetselt talle tänases turuolukorras ollakse valmis tegema. Sel aastal on mitmed väiksemad kasvuhuvilised pangad teinud turul häid pakkumisi, alustades Bigbanki jaanuari kampaaniast, kus ütlesime selgelt välja, et keegi ei saa meilt kõrgemat marginaali kui 1,65% – põnevaid pakkumisi väiksematele kliendigruppidele on teinud ka teised pangad. Eks see paneb kliendid mõtlema ja tegutsema.