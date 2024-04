Sisulooja Andreas Melts: tasub õppida keeli ja ennast uutes olukordades proovile panna

Andrease koolitee on olnud maailmapilti avardav ja põnev, aga lõpuks läks ikka nii, et see oli tema hobi, millest on praeguseks põhikohaga töö saanud. Ehkki päevad on enda planeerida ja kellelegi oma tegemistest aru andma ei pea, ei tähenda see, et sisuloojana oleks võimalik lõputult niisama vahtida ning raha muudkui tiksub. „Vaatasin hiljuti videot, kus üks poiss rääkis, kuidas talle meeldib, et ta pole pidanud viimased kaks kuud mitte midagi tegema, sest tal on nüüd passiivne sissetulek. Kurb on, kui inimese eesmärgiks ongi mitte midagi teha. Sõnapaar „passiivne sissetulek“ sai minu jaoks kohe uue tähenduse – sa oled lihtsalt kõige suhtes nii passiivne. No mis sõnumi see noortele annab? Et eesmärk on mitte midagi teha?“ Andreas vaatab elule pigem selle pilguga, et inimese eesmärk võiks olla enda pidev arendamine ja kui hobi või töö seda toetab, on suurepärane. Siis pole põhjust ka elu suhtes passiivne olla, isegi kui sissetulek ongi ühel hetkel passiivne.