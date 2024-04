Intervjuus saatele „Sunday Night in America with Trey Gowdy“ rõhutas Johnson oma keerulist olukorda seoses ajalooliselt napi enamusega, aga ütles, et on kogu senise ametiaja tööd teinud, et selle paketiga välja tulla, ja plaanib selle esitada, kui esindajatekoda pausilt naaseb, vahendab The Hill.