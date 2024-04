Venemaa nõudis Ukrainalt „terroriaktides osalenute“, sealhulgas SBU juhi väljaandmist

Teiste hulgas nõuab Venemaa Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) juhi Vassõl Maljuki väljaandmist, kes Venemaa välisministeeriumi väitel tunnistas, et Ukraina korraldas 2022. aasta oktoobris Krimmi silla õhkulaskmise ja avaldas detaile „teiste terroriaktide“ toimepanemise kohta, vahendab Interfax.

„22. märtsil Krasnogorski linnas toime pandud ja kogu maailma šokeerinud verine terroriakt ei ole kaugeltki esimene terroriakt meie riigi vastu viimasel ajal. Venemaa kompetentsete organite läbi viidud uurimistoimingud näitavad, et nende kuritegude jäljed viivad Ukrainasse,“ öeldakse teates.

„Püüdes apelleerida rahvusvahelise õiguse normidele, nimelt terrorismivastase võitluse konventsioonile, unustab Vene Föderatsiooni välisministeerium, et just [Venemaa president Vladimir] Putin on ametlikult rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kuulutatud, täpsemalt oodatakse teda Haagi tribunali Ukraina laste röövimise eest. Eriti küüniliselt kõlavad terroristriigi avaldused terrorismi kohta Butša vabastamise ja venemaalaste seal toime pandud elajalikkuste aastapäeval,“ teatas SBU.