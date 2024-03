Paavst kutsus lihavõttejutluses üles kõigi Ukraina ja Vene sõjavangide vahetusele ning palus vaherahu Gazas ja Ukrainas

Kirikupea lisas, et sõda on eriti ränk laste jaoks. „Kui palju kannatusi näeme nende silmades!“ ütles Franciscus. „Nende silmadega küsivad nad meilt: miks? Miks kogu see surm? Miks kogu see häving? Sõda tähendab alati absurdi ja lüüasaamist.“