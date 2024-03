Enne 2005. aasta kohalikke valimisi täitus Tallinn K-kohukese reklaamidega. Kohukesed meenutasid nii värvilt kui ka kujunduselt Keskerakonna logo ning need tootis AS Kohuke, mis kuulus Oliver Kruudale ja ta äripartneritele. Võib öelda, et kohuke ja sellega kaasnenud suur tähelepanu aitas sillutada teed Keskerakonna ainuvõimule all-linnas: 63-kohalises volikogus saadi 32 mandaati.