Soe õhk tõi Eestisse Sahara kõrbe tolmu

Sellised tolmupilved käivad keskkonnaagentuuri andmetel üle Eesti aasta jooksul mitu korda. Mõnikord on aga tolmukogused piisavalt väikesed ja tühised, et jääda inimsilmale märkamatuks.

Sahara kõrbe tolm jõudis meieni rõhkkondade soodsa asendi tõttu. Lääne-Euroopa kohale on sopistunud suur madalrõhusüsteem, kõrgrõhkkond katab samal ajal Kagu-Euroopat, Ida-Euroopat ja Lääne-Venemaad. Nende vahel liiguvad õhumassid enamjaols lõunast põhja poole. Kõrbetolm levis Põhja-Aafrikast üle Vahemeremaade ja Kesk-Euroopa põhja poole ning on tänaseks jõudnud juba servapidi Põhja- ja Ida-Euroopasse.

Pühapäeva öö on muutliku pilvisusega, ent suurema sajuta. Laialdaselt on udu ja võib ka uduvihma tibutada. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur on –1 kuni +4 kraadi.