FOTOD | Algasid Tallinna võimukõnelused. Parteisid on neli, kas jõutakse üksmeelele?

Mihhail Kõlvart ja Keskerakond puksiti võimutüüri juurest eemale sel teisipäeval. Vahepeal on neli parteid eraldi arutanud, kuidas edasi minna. Seni paistab, et suurim vastuolu on sel teemal, et Isamaa tahab arutlusele võtta mitmed teemad, mida teised erakonnad ei tahaks linnaga siduda. Näiteks Vene kodanike hääletamiseküsimus kohalikel valimistel.

Isamaa Tallinna volikogu fraktsiooni esimees Karl Sander Kase sõnas eile Delfile, et nemad ootavad kõnelustelt kõigis valdkondades avatud ja sisulist arutelu. „Tulevad konstruktiivsed läbirääkimised, aga kindlasti mitte lihtsad. Lähme partneritega avatud arutelule ja loodame, et nemad teevad sama,“ lausus ta.

Reformierakond omakorda plaanib rääkida lumekoristusest, linna juhtimise revisjonist, „propagandamasina“ kinnipanekust, eestikeelsest haridusest, ühistranspordist jne. „Olen kindel, et me ei pea mingitel teemadel liiga kaua peatuma. Lepime asjad kokku, lähme tööle ja leiame siis üles, mida on vaja ümber korraldada,“ leidis Pärtel-Peeter Pere.

Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul pannakse täna paika see, mismoodi tempokalt ja sisukalt edasi liikuda. „Tõenäoliselt jõuame ka mõnes sisuküsimuses arutelusid pidada,“ lausus ta. Kuigi Ossinovski sõnul ei saa läbirääkimised olema lihtsad, on ta veendunud, et kõigi ühine eesmärk on jõuda kokkuleppele.

Eesti 200 võtab koalitsioonikõnelustel prioriteetideks eestikeelse hariduse, transpordireformi ja eelarve revisjoni. Partei juhatusse kuuluva Marek Reinaasa sõnul on võimalikult operatiivsed koalitsiooniläbirääkimised linnaelanike huvides. „Kindlasti ei pea me mõistlikuks liigset venitamist ja parlamendi teemade toomist Tallinna võimukõnelustesse. On selge, et pealinna uus koalitsioon ei hakka otsustama riigikogu töö üle. Pigem annab venitamine mänguruumi Keskerakonnale, et võimule naasta.“