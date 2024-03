Venemaa saadab välja sadu Kesk-Aasia võõrtöölisi, paljud põgenevad omal algatusel

Neli rünnaku läbiviimises kahtlustatud inimest on võimude teatel Tadžikistani kodanikud. Lisaks neile on Venemaal kinni peetud veel kaheksa inimest, keda kahtlustatakse kaasosaluses. Moskva lähedal Crocus City Hallis toimunud terrorirünnakus hukkus viimastel andmetel 143 inimest ja 551 sai vigastada.

Vene riigiagentuur RIA Novosti teatas Tadžikistani korrakaitses töötavatele allikatele, et seal on omakorda vahistatud üheksa kahtlusalustega seotud ja ISIS-e toetamises kahtlustatud inimest.

Tadžikistani võimud teatavad samal ajal, et riigi töö- ja rändeministeerium saab ohtralt kõnesid paanikas kodanikelt, kes paluvad abi Venemaalt lahkumisel. „Enamasti ei kaevata tagakiusamsie üle, aga meie kodanikel on hirm, paanika, paljud tahavad lahkuda,“ ütles aseminister Shakhnoza Nodiri agentuurile TASS. „Praegu saabub rohkem inimesi kui lahkub.“

Venemaal töötab miljoneid peamiselt Kesk-Aasia riikidest pärit võõrtöölisi. Vene inimõiguslaste ühendus Esimene Osakond (Pervõi odtel) teatas, et Peterburi ühiselamutes ja kortermajades toimuvad reidid ning migrantide kinnipidamiskeskused on ülerahvastatud. Pulkovo lennujaamast Kesk-Aasia riikidesse väljuvad lennud on väljasaadetuid täis.