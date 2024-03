VIDEO | Hollandi politsei arreteeris kohvikus mitu inimest pantvangi võtnud mehe

Ede linnapea Rene Verhulst ütles avalduses, et tema mõtted on sellest „kohutavast olukorrast“ mõjutatud inimestega. Ühtlasi kutsus ta avalikkust üles, et nad ei jagaks toimunu kohta veebis videoid. „Näeme olukorrast veebis palju videoid. Soovitan teil seda väga vaoshoitult kasutada ja seda mitte jagada. Nüüd vabaduses olevatel pantvangidel on õigus rahule ja privaatsusele. Ka politsei tahab oma tööd korralikult teha.“