Ukraina väejuht: tuleb mobiliseerida vähem inimesi, kui esialgu arvati

Detsembris ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõ, et tehti ettepanek relvajõududesse mobiliseerida kuni 500 000 ukrainlast. Eelmisel kuul ametisse asunud uus Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ütles reedel kohalikule meediale antud intervjuus, et seda arvu on pärast ressursside ülevaatamist „oluliselt vähendatud“.