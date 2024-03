VIDEO | Eesti naisel avastati pimesooles kasvaja. Arstide sõnul on põhjus veipimises

Veel enam, et sigaretist, mida tõmmatakse nii toas kui näiteks autoroolis, saab väga tihe kaaslane. „Ma ei pannud isegi tähele, kuidas lõpuks oli nii, et ma teen seda kogu aeg. Hommikul ärkad üles ja see suits on sul juba näpu vahel, õhtul lähed magama ja on see nagu telefon voodi kõrval,“ ütleb Margarita, kes jagas „TV3 uudistega“ oma lugu.