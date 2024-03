Sotsiaalministeerium tahab, et koolides algaksid tunnid kell 9

Tervisminister Riina Sikkut märkis eelmisel nädalal riigikogus arengustrateegiast „Eesti 2035“ rääkides, et keskkond peab soosima võimalikult tervislikke valikuid. „Näiteks, et on kergliiklustee kodust tööle, pakutakse sooja koolilõunat, lukust on lahti koolistaadionid – haridus- ja teadusministri tehtud ettepanek omavalitsustele – ja huvitegevus on taskukohane,“ vahendas ERR Sikkuti sõnu.