Sõrskõi: olukord on keeruline, aga Ukraina võtab tagasi rohkem positsioone, kui kaotab

„Olukord rindel on tõesti keeruline. Aga rindel see teistsugune ei olegi. Kindlasti nõuab iga päev meie sõduritelt ja ohvitseridelt maksimaalset jõupingutust. Aga me ei seisa ainult kaitses, vaid liigume iga päev erinevatel suundadel ka ise edasi. Lisaks sellele ületab meie poolt tagasi võetud positsioonide arv kaotatute oma. Vaenlasel ei ole õnnestunud strateegilistel suundadel oluliselt edasi liikuda, tema territoriaalsed saavutused, kui need olemas on, omavad taktikalist tähtsust. Seda olukorda me kontrollime,“ ütles Sõrskõi intervjuus Ukrinformile.