Venemaa vetoga saadetakse laiali Põhja-Korea sanktsioonide täitmist jälginud ÜRO ekspertgrupp

Eelmisel nädalal teatas see grupp, et uurib teateid, et Venemaa rikkus reegleid, ostes Ukrainas kasutamiseks Põhja-Korea relvi, vahendab BBC News.

ÜRO julgeolekunõukogu on kehtestanud alates 2006. aastast Pyongyangile viimase tuumaprogrammi pärast rea sanktsioone. Need kehtivad endiselt, aga nende täitmist jälgiv ekspertgrupp saadetakse nüüd laiali.

Eilsel hääletusel ÜRO julgeolekunõukogus kasutas Venemaa oma alalise liikme vetoõigust grupi tegevuse pikendamise blokeerimiseks. Ülejäänud 14 liikmest hääletas 13 grupi tegevuse pikendamise poolt ja Pyongyangi senine lähim liitlane Hiina jäi erapooletuks.

Venemaa bloki mõistsid hukka USA, Suurbritannia, Lõuna-Korea ja teised lääneliitlased.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kirjutas sotsiaalmeedias, et Venemaa veto kujutab endast „ülestunnistust“, et ta kasutab sõjas Põhja-Korea relvi.

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa teatasid julgeolekunõukogus, et Venemaa vaigistab selle järelevalveorgani, sest see on hakanud raporteerima reeglite rikkumisest Moskva poolt, täpsemalt relvade ostmisest Põhja-Koreast kasutamiseks Ukrainas.

Lõuna-Korea esindaja ÜRO-s kritiseeris Venemaa „pimedat enesekesksust“ ja ütles, et sanktsioonide režiimi valvurite laialisaatmisele ei ole mingit õigustust.

„See on peaaegu võrreldav valvekaamera hävitamisega, et vältida teolt tabamist,“ ütles Lõuna-Korea suursaadik ÜRO-s Hwang Joon-kook.

Venemaa ise on Põhja-Korea relvade kasutamist pidevalt eitanud ja suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja tegi seda ka eile. Veel väitis Nebenzja, et ekspertgrupil ei olnud mingit lisaväärtust.

„See paneel on keskendunud jätkuvalt triviaalsetele asjadele, mis ei vasta poolsaare ees seisvatele probleemidele,“ ütles Nebenzja, lisades, et sanktsioonid on asetanud Põhja-Korea rahvale raske koorma.

Venemaa ja Hiina on püüdnud alates 2019. aastast veenda ÜRO julgeolekunõukogu sanktsioone leevendama.