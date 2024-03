Suursaadik Jüri Luik: ukrainlased peaksid Vene naftatehaste pommitamist jätkama

Ukrainlased on sõjas sihikule võtnud Venemaa naftatehased , kuid USA survestab Kiievit pommirünnakuid lõpetama. Saatejuht Mirko Ojakivi uuris Luigelt, kas ka tema leiab sarnaselt USA-le, et ukrainlased peaksid venelaste naftarajatiste ründamisest hoiduma. „Mina ei ole absoluutselt seda meelt,“ kinnitas Luik.

„Mina arvan, et ukrainlased peavad kasutama neid vahendeid, mis on nende käsutuses. Ja antud juhul on nad välja arendanud väga head ja täpsed droonid, nii õhusõidukid kui ka veesõidukid. Loomulikult on see eelis, mida Ukraina peab strateegiliselt ära kasutama.“