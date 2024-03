Venemaa väitel leiti tõendeid kontserdimaja tulistajate ja „Ukraina natsionalistide“ sidemetest

Möödunud reede õhtul hukkus Moskva äärelinna kontserdimajas Crocus Hall toimunud terrorirünnakus üle 140 inimese ning paljud on seni kadunud. Rünnaku võttis omaks ISIS-e Kesk-Aasia haru ISIS-K. Sellegipoolest on Kreml algusest peale proovinud rünnakut siduda Ukrainaga. Ukraina on kõiki süüdistusi eitanud.

Teisipäeval tunnistas president Vladimir Putin, et terrorirünnaku taga on „radikaalsed islamistid“, ent rõhutas, et neil on sidemeid Ukrainaga. Täna teatasidki Vene uurijad, et on leidnud tõendeid selle kohta, et rünnaku toime pannud tulistajad olid seotud „Ukraina natsionalistidega“, vahendab Reuters.