Metsküla koolilt hakatakse küsima maja kasutamise eest renti. Direktor: see on kiusust

Metsküla kooli direktor Pille Kaisel ütles Delfile, et praegu ei oska ta veel öelda, et kuidas uus rendinõue kooli käekäiku mõjutama hakkab. Tema sõnul oli rendinõu ootamatu.

„See on ikka väga suur summa ja Lääneranna vallas on üldiselt praktika selline olnud, et MTÜdele antakse vara tasuta kasutada. Lihula mõisahoone, Veltsa mõis, Virtsu koolimaja osa – tavaliselt saavad MTÜd need tasuta. Lääneranna valla vara kasutamise kord näeb ka ette, et MTÜdele võidakse anda tasuta, kui nad kannavad ise kõik seonduvad kulud, mida me oleme ka valmis tegema.“

Kaiseli sõnul on kurb see, et tuleva rendilepingu teksti koolile ei tutvustatud ning see tekst jõudis nendeni alles täna päeval pärast volikogu otsust. Esmaspäevast peaks lepingu järgi rendinõue kehtima hakkama. „Päris nii ikka lepinguid ei sõlmita kui me pole kordagi kokku saanud ühise laua taga ega vaadanud, mis on variandid ja kuidas see asi käib. Kaiseli hinnangul on vald rendinõude kehtestanud kiusust.

Vallavanem: avalik huvi ei ole avalik tähelepanu

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles, et vallavalitsus tegi ettepaneku anda koolile ruumid tasuta, kuid vallavolikogu otsustas, et tasu võiks siiski küsida. Koolilt tahetakse 500 eurot maja kasutamise ning 500 eurot majas oleva sisutuse kasutamise eest. „See oli volikogu otsus ja me sellest lähtusime.“

Saare sõnul oli volikogu otsuse alguseks valla majanduskomisjoni, mis kogunes esmaspäeval, seisukoht. „Vallavara valitsemise korra alusel, kuna nii suurt avalikku huvi, avalik tähelepanu ei ole avalik huvi, või vajadust kooli kohta pidada Metskülas ei ole, sest õpilastele on koolikohad olemas, aga kui seda soovitakse teha, siis valla vara saab anda kasutada.“