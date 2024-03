Tahtsime parimat, aga läks nagu alati: autojuhid eiravad uut ohutust tõstvat liikluslahendust

Süsteem tuvastab kõrvalteelt saabuva või peateel vasakpöördele asuva auto ja kehtestab muutuvteabega liiklusmärgil madalama piirkiiruse. Madalam piirkiirus kehtestatakse ka siis, kui andurid registreerivad, et teed hakkab ületama jalakäija või rattur. Automaatsüsteem lõpetab piirangu, kui piirangu kehtestamise käivitanud auto on ületanud ka järgmise anduri või möödub etteantud aeg viimasest tuvastusest. Enam kui 150 000 eurot maksva süsteemi rajamise eesmärk on piirata autode kiirust vaid siis, kui seda on ohutuseks vaja.