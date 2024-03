KAARDID JA ANALÜÜS | Ukraina rünnakud Vene naftatehaste pihta teevad vastasele meelehärmi, ent suurt mõju seni ei tõota

Möödunud talvel tuli paljudele ekspertidele meeldiva üllatusena, et Venemaa ei suutnud Ukraina kriitilise tähtsusega taristut seekord oluliselt kahjustada, ehkki eelmisel talvel oli riigi energiasüsteem kokkuvarisemise äärel. Praegu räägivad analüütikud pigem Ukraina vastusammudest ning Vene taristu juures avastatud nõrkusest. Kui Vene pool üritas oma löökidega muuta talumatuks Ukraina tavainimeste elu, siis Ukraina on keskendunud suurtele tööstuskäitistele ja eelkõige nendele, mis tegelevad ekspordiga või sõjatööstuse varustamisega.

Alates aasta algusest on rünnatud vähemalt 13 naftatehast Rjazani, Leningradi, Nižni Novgorodi, Volgogradi ja Samara oblastis ning Krasnodari krais, kusjuures ligi pool rünnakutest on toimunud märtsi jooksul. Rünnakute sihtmärkide seas on olnud ka kolm metallurgiatehast, sealhulgas hiiglaslikud Severstali ja NLMK käitised. Kui kaua saab selline kampaania kesta ja millised on tagajärjed Vene majandusele?