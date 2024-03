Ministeerium alustas menetlust. Miks on Narva koolide direktoriteks inimesed, kes seal olla ei tohiks?

Augustist peab lasteaedades ning 1. ja 4. klassides õppetööd tegema eesti keeles. See tähendab, et need õpetajad peavad oskama eesti keelt C1 tasemel. Samal tasemel peavad eesti keelt oskama ka koolijuhid.

HTM-i eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov rääkis Delfile, et teravaim kvalifikatsioonita juhtide mure on lasteaedades. „Selge on see, et eesti keelt mitte valdavad juhid ei ole need, kes oma asutusse eestikeelseid inimesi tooks,“ sõnas ta.

Selleks et selgitada välja, kuidas on ametisse saanud isikud, kes ei vasta seadusest tulenevatele nõuetele, algatas HTM nii Narvas kui ka Sillamäel ja Kohtla-Järvel järelevalvemenetluse. Selle käigus tahab ministeerium samuti teada saada, mis plaanid on haridusasutuste pidajatel ehk kohalikel omavalitsustel nimetatud direktorite kohusetäitjatega.

See, et Narvast pikenduse palve tuli, ei tulnud ministeeriumile üllatusena – eriti kui vaadata lähemalt Narva linna volikogu koosseisu. Nimelt kuulub volikokku neli koolidirektorit, kellest kolm ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. Kahel neist puudub vajalik eesti keele oskus: Jelizaveta Tšertoval, Narva 6. kooli direktori kohusetäitjal, ja Jelena Kavrusil, Narva täiskasvanute kooli direktori kohusetäitjal – ning ühel, Narva Pähklimäe kooli direktori kohusetäitjal Irina Janovitšil nõutud magistrikraad.

HTM vaatab taotlused läbi aprillis, kui tuleb kokku vastav komisjon. Kuid HTM-i üldine seisukoht on, et kõik HEV-õpilased tingimata sellist pikendust ei vaja.

Narva ja Tallinn on ainsad kohalikud omavalitsused, kes on seni pöördunud haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) poole palvega saada eestikeelsele õppele üleminekuks pikendust. Palved on puudutanud hariduslike erivajadustega (HEV) lapsi, kusjuures Narva palus pikendust kõikide koolide HEV-õpilastele.

Narva abilinnapea Messurme Pissareva, kes vastutab haridusvaldkonna eest ja kes on ametis olnud kõigest kuu aega, ei mõista samuti, kuidas nõuetele mitte vastavad inimesed on üldse tööle saanud. Ta näeb selles vastuolu, et eelmainitud direktorite kohusetäitjad on ühelt poolt alluvad, koolijuhi ametis ning teiselt poolt tööandjad, volikogu liikme ametis.

Kuigi Pissareva tunnistas probleemi, ütles ta siiski, et põletavam küsimus on, kuidas tagada 1. septembrist koolides õppetöö eesti keeles nii, nagu nõutud. Volikogu teema juurde lubas ta naasta hiljem.

„Inimesed on olemas“

Pissareva fookus õppetöö tagamisele on ka õigustatud, sest asutuste juhte, keda oleks vaja välja vahetada, on hoopis vähem kui õpetajaid, kes praegu veel eesti keelt sellisel tasemel ei oska, nagu seda alates augustist nõutakse. Lühidalt kokkuvõttes määravad keelenõuded, et need, kes õpetavad ainet eesti keeles, peavad eesti keelt valdama C1 tasemel, ning need, kes õpetavad ainet muus keeles, peavad eesti keelt valdama B2 tasemel.

Küsimus on, kas neil inimestel on klassijuhataja kompetents. Ingar Dubolazov

Seega, mis saab siis, kui augustis-septembris ei olegi Narval piisavalt nõutud eesti keele oskusega õpetajaid, keda klasside ette saata?

Dubolazov aga kinnitas, et Eesti hariduse infosüsteemis olevad arvud näitavad, et need inimesed on Narvas olemas. Ehk tema sõnul on Narvas piisavalt eesti keelt oskavaid inimesi, et saaks sellest sügisest alustada eestikeelsele õppele üleminekuga. Nagu öeldud, puudutab muutus praegu just lasteaedu ning 1. ja 4. klasse ehk kõik klassid ei peagi hakkama kõiki aineid kohe eesti keeles õppima.

„Küsimus on, kas neil inimestel on klassijuhataja kompetents. Kas nad tahavad seda tööd teha?“ küsis ta. Ehk üks variant oleks see, et praegu näiteks 9. klassis füüsikat õpetav pedagoog, kes oskab nõutud tasemel eesti keelt, võiks minna 4. klassi juhatajaks. Kuid, nagu Dubolazov esile tõi, on iseküsimus see, kas see füüsikaõpetaja üldse tahab hakata algklassi klassijuhatajaks.