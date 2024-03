Politsei pidas Tartus kinni kaks relvaga paugutanud noormeest

„Meie kõigi huvi on, et avalikus ruumis viibimine oleks turvaline ja ohutu. Ükskõik millist tüüpi relvade ebaseaduslik kasutamine tänaval kahjustab seda turvatunnet märkimisväärselt. Õiguskaitseorganid reageerivad sellisele tegevusele jõuliselt,“ rääkis Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Toomas Koitmäe. „On põhjust arvata, et selle sündmuse raames kasutas üks noormeestest ka kõigile poest kättesaadavat stardipüstolit, mis oli tulirelvaks ümber kohendatud. Sellised ise kohandatud tsiviilkäibes keelatud tulirelvad on aga olemuselt veelgi ohtlikumad ka laskjale endale,“ märkis Koitmäe.

„20-aastasel mehel on kehtiv kriminaalkaristus ja katseaeg, mis mõisteti mehele ähvardamise ja avaliku korra raske rikkumise eest vaid aasta tagasi. Lisaks on sellise koguse narkootikumide leidmise puhul põhjust eeldada, et kahtlustataval oli plaan narkootikume edasi müüa. Seetõttu leidis ka kohus, et vahistamine on igati põhjendatud, et takistada mehel uute kuritegude toimepanemist,“ sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Toomas Koitmäe.