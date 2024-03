ERJK algatas menetluse, et uurida suunamudija kaasamist Margus Tsahkna India-visiidile

ERJK esimees Liisa Oviir rääkis Delfile, et meedias avaldatu põhjal tegid nad otsuse menetlus algatada. „Mis see alus on, on see, et kas võib olla avalikke vahendeid kasutatud poliitiku isiklikuks promoks,“ rääkis Oviir.

Oviiri sõnul pöördutakse nüüd välisministeeriumi ning välisminister Margus Tsahkna poole, et saada teada, mille alusel suhtlus toimus ning kas sõlmiti ka leping. „Mis on lepingu sisu, kuidas ta (suunamudija) valiti, mis teenust suunamudija osutas, kas teenus on üle antud ja siis saame edasi vaadata,“ tõi Oviir välja, millele soovitakse vastuseid saada. „Loomulikult on ka riigiasutusel õigus turundusteenust tellida ja loomulikult see tulebki tellida sellisest kanalist, mis jõuab sihtrühmani, keda üritatakse kõnetada. Ja selle eest peabki asutus maksma. Probleem on siis, kui kasutatakse avalikke vahendeid, aga teenuse kasusaaja on konkreetne poliitik ja see on see koht, mida me kontrollima hakkame.“