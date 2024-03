Kuidas tehisaru meie tulevikku muudab?

Päeva peaesineja on Forbes 50 juhtiv naisfuturist

MELT Innovatsioonifoorumi peaesineja on sel korral Forbesi 50 juhtiva naisfuturisti sekka valitud ettevõtja ja kolumnist ning 14 raamatu autor Elina Hiltunen. Soomes ja välisriikides hinnatud kõneleja põimib oma ettekandes „This is the final call for the AI journey – Get on board or get left behind“ n-ö päriselu futuristliku maailmavaatega ning viib kuulajad 50 minutiks tulevikku. Tema ettekanne vaatleb tehisaru, digitaliseerimise ja robootika arengut ning selgitab, kuidas tehnoloogiate arengud võivad kujundada meie tulevikku.