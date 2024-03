Veedame kolmandiku oma elust tööl. Kuidas seda teha tervist säästvalt?

Tervist edendavates töökohtades on haiguspäevade arv väiksem

„Näeme, et tervise toetamine ja ühised aktiivsed tegevused on andnud väga mitmel moel positiivseid tulemusi, seetõttu suuname veelgi rohkem tähelepanu ning investeeringuid töötajate heaolu ja tervise parandamisse. Näiteks lisaks füüsilisele tervisele on veelgi suurem tähelepanu psühholoogilisel toel ja vaimsel heaolul. Organisatsioonis on professionaalne tugiisik stressi, ärevuse ja vaimse tervise probleemidega toimetulekuks. Panustame rohkem terviseteadlikkuse suurendamisse – tervisekoolitustesse ja -seminaridesse,“ tutvustas Saaremägi Südameapteegi tulevikuplaane.