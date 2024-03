Jevgeni Ossinovski: minu isa teeb asju, mida mina ei teeks. Ma ei kiida neid heaks

Annetuse küsimust peab käsitlema erakonna peasekretär. Kui mina olin erakonna esimees, siis ütlesin printsipiaalselt, et minu lähisugulaselt me annetusi vastu ei võta. Ja nii see ka oli. Kui peasekretär on minult hiljem küsinud, kas erakond võiks temalt annetusi küsida, olen öelnud, et see on asi, mida peate ise ajama. Mina sellesse ei sekku. Mina hoian isaga ainult isiklikku, perekondlikku laadi suhteid ning poliitilist konteksti nendele ei anna. Nii ma nende asjade eest vastutada ei saa.

Mul on olnud pikalt südamel üks teema, millest teiega pole seni räägitud. Ei tahaks küll vanemate pattusid laste kätte nuhelda, kuid te olete prominentne SDE liige, olnud erakonna esimees. Teie isa, suurettevõtja Oleg Ossinovski rahastas teie koduerakonda enne viimaseid riigikogu valimisi 50 000 euroga. Oleg Ossinovski on tulu teeninud ka sõja ajal Venemaaga äri ajades. Mulle ei ole silma jäänud uudist, et SDE oleks selle raha Oleg Ossinovskile tagasi kandnud. Kas olen midagi kahe silma vahele jätnud?

ERRi ajakirjanik küsis, kas ta mitte tegelikult ettevõtet mitte õele ei müünud, ja Ossinovski vastas: „See on täielik vale – iga sõna, mis te ütlesite. See on puhas väljamõeldis.“

Oleg Ossinovski rääkis märtsi alguses ERRi saates „Impulss“ , kuidas tema on oma ärid Venemaalt ära toonud ja et see kõik oli hirmus raske. „Otsustasime, et me ei taha töötada riigis, mis tulistab linnade pihta rakette,“ rääkis ta. „Me ei taha. Selline oli meie ettevõtte otsus. Ja me alustasime seda protsessi. See oli väga raske, väga keeruline. Meil õnnestus. Me lahkusime. Tulime sealt ära, loomulikult kaotustega. Müüsime oma vagunid, umbes 7000 neist. Ma ütlen teile, et mul õnnestus imekombel müüa ja ära tulla. Veel natuke ja ma poleks saanud Venemaalt koos oma rahaga lahkuda.“

Jevgeni Ossinovski ütles kolmapäeval saates „Vilja küsib“, et ta ei ole selle kohta seni avalikult midagi öelnud selle pärast, et keegi ei ole küsinud. Saade võttis teema jutuks.

Aga poliitiline kontekst on ju olemas. Oleg Ossinovski on annetanud raha erakonnale, millesse teie kuulute. Seda raha on teenitud ka sõja ajal. Te ei saa öelda, et ta on teie jaoks ainult isa ja teie pesete sellest käed puhtaks.

Eks ma olengi keerulises rollis. Ma ei ole seni kommenteerinud selle pärast, et keegi ei ole küsinud.

Siin me oleme.

Mina olen joone vahele tõmmanud. Teen poliitikat viisil, mis ei ole kuidagi seotud sellega, mida teeb minu isa. Minu isa teeb asju, mida mina ei teeks. Seda tuleb selgelt öelda. Ma ei kiida neid heaks. Aga need on tema otsused ja minul neile mõju ei ole. Kahtlemata on täiesti adekvaatne küsida, missugused peaksid olema erakonna põhimõtted selle annetuse asjus. See ei puuduta mitte ainult konkreetset ettevõtjat, vaid ka printsiipe laiemalt. Kõigil erakondadel on annetajaid, kes võivad hiljem sattuda uurimise alla. Kõigis, ka minu erakonnas, on kokku lepitud, et see on peasekretäri vastutusvaldkond.

Teie isa on rääkinud, kuidas ta Venemaalt lahkus ja kui keeruline see kõik oli. Et tema on aateline inimene, kes ei taha verist raha teenida. Aga tegelikult kirjutas ta lihtsalt ettevõtte oma õe nimele. Kas pidasite seda silmas, kui ütlesite, et teie ei teeks asju, mida teie isa teeb?

Ma andsin üldise hinnangu. Tegemist on laia haarde ja pika tegutsemisajalooga ettevõtjaga ning kindlasti on tulnud ette asju, mida mina ei teeks.

Kas saaksite, palun, tuua mõne näite? Kui nimetatu nende hulka ei kuulunud?

Selles konkreetses juhtumis... Mina neid asjaolusid ei tea ja ausalt öeldes ei tahagi teada. Need on tema asjad ja neile küsimustele peab ta ise vastused andma.

Kuidas te saate öelda, et ei tahagi teada? Teie isa. Teie erakond. Kas te isaga neist asjadest ei räägi?