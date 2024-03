KAART | USA sillavaringu paigast leiti esimesed surnukehad

Marylandi politsei usub, et Francis Scott Key’i silla betooni ja väändunud terasjäätmetesse on lõksu jäänud rohkem sõidukeid.

Kuus kaheksast ehitustöölisest arvatakse surnud olevat. Neli surnukeha on veel leidmata.

Hoiatades, et sukeldujatel ei ole ohutu proovida vrakkidesse tungida, teatas politsei pressikonverentsil, et nad lähevad üle päästetööle, eemaldavad pealisehituse ja saadavad seejärel sukeldujad tagasi ülejäänud laipade kättesaamiseks.

„Sonarvaatluste põhjal usume kindlalt, et sõidukid on ümbritsetud pealisehitise ja betooni sisse, mida me traagiliselt nägime alla kukkumas,“ ütles Marylandi osariigi politsei ülemjuhataja kolonel Roland Butler pressikonverentsil.