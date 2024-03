Ukraina luurejuht Budanov: Venemaa teadis eelseisvast terrorirünnakust juba veebruaris

Viimastel andmetel hukkus Krasnogorskis toimunud terrorirünnakus vähemalt 143 inimest. Vene võimud hoiavad eeluurimisvanglas kaheksa kahtlusalust ning on tõenditeta viitanud, et juhtumiga võivad olla seotud USA ja Ukraina.

Budanovi väitel teadsid Vene võimud, kust ründajad teele asusid ja ka seda, milliste riikide kaudu nad Venemaale sisenesid. „Ärge laske neil rääkida muinasjutte, et see tuli nagu välk selgest taevast,“ ütles Budanov Kiievis toimunud konverentsil Stratcom.

Luurejuht tõstatas oletuse, et Vene võimud lasid rünnakul toimuda riigiorganites toimuva sisevõitluse tõttu, mille eesmärk oli osade kõrgete ametnike ametist vabastamine. „Teine võimalus on, et nad alahindasid toimuva mastaapi,“ ütles Budanov. „Nad arvasid, et tegu on kohaliku tähtsusega sündmusega ja tahtsid kõiges süüdistada Ukrainat.“