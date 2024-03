FOTOD | Sotsid kogunesid arutama, kuidas Tallinnas uus võimuliit moodustada

Täna kell 18 kogunesid sotside esindajad Tallinna kontoris. SDE esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide soov, et koalitsioonikõnelused võimalikult kiiresti ära peetaks ja järgmisel nädalal võiks juba uus linnavõim paigas olla, kirjutas ERR .

„Käisime üle valdkondlikud või sisuküsimused, et mis on meile tähtis ja kuidas meil valijate ja linnastruktuuride eest seisame,“ sõnas ta. „Vaatasime korraks olukorrale otsa, et kus me oleme ja kui palju inimesi ja kes nüüd mida tegema hakkab ning tõdesime, et meie arust on tark aega viitmata kogu selle asjaga edasi minna.“