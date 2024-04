Ülemiste Sportland läks pauguga käima. Are Altraja: olid päris kreisid ajad

Ülemiste on meie jaoks mingis mõttes ka katselabor – kõik kõige uuemad asjad ja süsteemid katsetame siin ära. Selle suurkeskuse väärtus on meie jaoks hindamatu ka selles osas, et kui kõik brändide tähtsad ninad ja esindajad saabuvad siia Tallinna lennujaama, siis selleks, et näidata, mis on Sportland, tuleme me esmalt siia. Kui see käik on tehtud, on kontoris jutud palju lühemad. See pood on toonud meile mitmed distributsiooniõigused ja andnud grupile väga palju lisaväärtust.

Ülemiste keskus ei ole kusjuures superglamuurne, nagu mõni Dubai kaubamaja, koridorid on teadlikult kitsamad ja laed madalamad – see on ehitatud mõistlikult ning energiatõhusalt, mis läheb väga hästi kokku nüüdse ajastu vaimuga. Me oleme saanud seda presenteerida sellise väga põhjamaise look’i ja hoiakuga paigana, ning kui veel teatakse, et siin on Norra investorid taga, siis see annab ka sellist mõnusat põhjamaisust juurde. Ülemiste keskuse roll teiste Eesti keskuste seas on minu meelest ka see, et teised peavad palju rohkem pingutama, et real püsida. Me oleme soovitanud paljudel siit eeskuju võtta – see on paik, mille kohta öelda, et „vaadake, nemad saavad küll hakkama“. Ülemiste osakaal Eesti tarbija valiku rikastamisel on tegelikult hindamatu. Eesti kaubandus oleks täiesti teistmoodi, kui Ülemiste keskust poleks siia ehitatud.