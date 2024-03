Reformierakond Vene kodanikelt KOV valimistel hääleõiguse äravõtmisest: valitsusleppes on see ju sees

Isamaa Tallinna volikogu fraktsiooni esimees Karl Sander Kase ütles täna Delfile, et tema usub, et Isamaa tõstatab Tallinna koalitsioonikõnelustel Vene kodanike kohalikel valimistel hääletamise õiguse küsimuse.

Tallinna volikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Sander Andla ütles Delfile, et Reformierakond tahaks kõigepealt läbirääkimistelaua taha tulla. „Istuks maha ja hakkaks kõnelusi pidama.“ Ta nentis, et riigi tasandil on Vene kodanike hääleõiguse äravõtmine koalitsioonileppes olemas.

„Erakonnana oleme ju võtnud selle seisukoha, et meie oleme välja pakkunud selle peatamise. Ja lõpuks see otsus saab ju olema riigi tasandi otsus, ega Tallinna volikogu seda seadust muuta ei saa. See on ju valitsusleppeski sees.“