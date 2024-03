Suure-Lähtrus lapse hüljanud naise ema jaoks on kogu lugu uskumatu: kus kohas tal see kõht oli, selja taga või?

„Minu õde, ta on alati olnud selline empaatiline, sõbralik, hoolib teistest,“ märkis naise õde. „Kui ta mingisugusesse riiki tahtis reisida, siis ta mõtles, et sinna peab saama, ja siis jälle leidis mingisuguse eurotoetuse projekti, milles osaleda, ja ta ongi niimoodi, tegelikult ta ongi reisinud terve maailma läbi.“

„Ta on hulljulge. Ta lihtsalt teeb seda, mida teised ei tee,“ märkis omakorda naise ema. Praegune juhtum on tema jaoks suisa uskumatu. Eriti seetõttu, et mingeid märke rasedusest polnud.