10 hoiatavat märki, et alkohol on muutunud sinu jaoks probleemiks

Suutmatus kontrollida tarbitud alkoholi kogust, kui oled jooma hakanud. Isiksuse muutused. Joomine või purju joomine juba enne üritust / pidu / külla minekut vms. Eitamine, et sul on alkoholiprobleeme. Alkoholi tarbimine iga päev. Joobes autojuhtimine. Suutmatus ette kujutada oma elu ilma alkoholita. Sa jood üksi. Otsid vabandusi ja põhjuseid joomiseks. Suhted pereliikmetega halvenevad.

Inimesed, kellel on kalduvus alkoholismile, joovad pikka aega ja sõltuvuse kasvades soovivad juua üha sagedamini.

Miks on joomist nii raske maha jätta?

Kujuta ette oma halvimat päeva, mil miski ei paku sulle rõõmu, tuju on halb ja pahur, kõik tüütab sind, sa ei taha midagi ja lisaks eelnevale on tunda ka kerget janutunnet. See seisund iseloomustab alkohooliku päeva, mil ta ei ole alkoholi tarvitanud – ehk siis päev alkoholita põhjustab alkohoolikule kannatusi!

Ja see ei puuduta ainult võõrutus- või pohmelli sündroomi. Alkohoolik ei tunne end vaimselt hästi isegi pärast seda, kui ta pole joonud mitu nädalat või isegi kuud. Miks see juhtub? Miks inimesed isegi pärast pikemat alkoholist hoidumist hakkavad seda uuesti tarvitama, kuigi väljastpoolt tundub ümbritsevatele, et kõik on korras, inimene on taastunud ja tunneb end füüsiliselt hästi?

MÄRKUS!

VÕTKE VAID 3 MINUTIT JA ÕPPIGE KÕIKE ALKOHOLISÕLTUVUSE KOHTA!

Pea meeles, et täna on uus päev ja sa võid juba praegu alustada põnevat teekonda tervenemise ning enda harimise suunas.

Iga päev tähendab uusi võimalusi, mis sulle jälle avanevad. Lõpuks õnnestub see sul kindlasti! Alla anda ei tohi. Alkoholi tarvitamist jätkates oled sa palju õnnetum kui mitte juues. Samuti tuleb mõista, et iga päev ilma alkoholita on samm lähemale loomulikule õnnele.

FACCEXi kasutamise kuuri kirjeldatakse kui rahuliku vaimse selguse perioodi ilma ebameeldivate kõrvalmõjude ja harjumuste kujunemiseta. See selguse kuu loob positiivseid tundeid ja tugeva aluse elule ilma alkoholita.