ÜRO aruanne: talvekuudel hukati 32 Ukraina sõjavangi

Kolmapäeval avaldatud ÜRO inimõiguste seire missiooni raporti järgi on usaldusväärne süüdistus esitatud vähemalt 32 Ukraina sõjavangi hukkamise kohta 12 vahejuhtumis, mis toimusid ajavahemikus 1.12.2023–29.02.2024.

ÜRO inimõiguste seire Ukraina missioon (HRMMU) on sõltumatult kontrollinud neist kolme juhtumit.

Ta lisas, et enamik sõjavange rääkis oma ahastusest, mille tingis see, et neil ei lastud oma peredega suhelda ning nad jäid ilma piisavast toidust ja arstiabist.