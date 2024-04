Nokia nuputelefonist kuumaõhufritüürini. Mida on inimesed 20 aasta jooksul elektroonikapoest enim ostnud?

Elektroonikapoe müügihitid 20 aastat tagasi

Elektroonikapoe müügihitid tänapäeval

Aeg on edasi läinud ja ostjate huviorbiiti on jäänud vaid loetud müügiartiklid 20 aasta tagusest ostulemmikute nimekirjast. Mida inimesed tänapäeval elektroonikaoodidest kõige enam ostavad ja kui erinev on see võrreldes 20 aasta taguse ajaga? Euronicsi 2023. aasta müügistatistika hõlmab tooteid, mis võitsid klientide südamed oma praktilisuse, kvaliteedi ja uuenduslikkusega. Olgu selleks tipptasemel heli pakkuvad Apple AirPods 2 kõrvaklapid, nutikas kuumaõhufritüür Philips Premium XXL või mängumaailma uusi piire avav Sony PlayStation 5 – igal tootel on oma oluline roll igapäevaelu mugavamaks muutmisel ja rikastamisel. Vaatame üle, mis on Euronicsi klientide 2023. aasta lemmiktooted – see näitab suurepäraselt, kui palju on muutunud 20 aasta jooksul.