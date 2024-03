Lukašenka seab kahtluse alla Putini väite Ukraina seotusest Moskva terrorirünnakuga

Lukašenka ütles teisipäevasel pressikonverentsil, et Valgevene väed olid suurendatud valmisolekus ja valmistusid lahinguolukorraks. „Seetõttu ei saanud nad mingil moel Valgevenesse siseneda. Seda tõdedes muutsid nad oma kurssi ja suundusid Ukraina-Vene piiri poole.“

Valgevene riigipea väited lähevad vastuollu Venemaa presidendi Vladimir Putini varasemate väidetega, milles Putin on püüdnud Ukrainat mingil moel rünnakuga seostada.

Lukašenka helistas Putinile, et arutada Valgevene piiri sulgemist, mida Venemaa president oli väidetavalt palunud, vahendas Meduza. Lukašenka sõnul on nad pidevalt suhelnud.

„Miks ma seda ütlen? Sest need [põgenejad] hakkasid Putinile etteheiteid tegema: „Siin ta on, midagi juhtus, aga ta vaikib, ei räägi, ei väljenda end ja nii edasi.“ Jah, me Putiniga ei maganud päevagi! Mida nad sellest teavad? Kui oli vaja sõna võtta, tuli ta välja ja tegi seda,“ rääkis Lukašenka.