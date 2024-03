Moldova kohus tühistas seaduse, mis keelab venemeelsetel parteidel valimistel osalemise

Kohus tunnistas teisipäeval põhiseadusega vastuolus olevaks Moldova valimisseaduse muudatuse, mis keelas kolme aasta jooksul kandideerida isikutel, kes on seotud ebaseaduslikeks või põhiseadusevastasteks peetud parteidega.

Šori-nimeline partei kuulutati põhiseadusega vastuolus olevaks ning seadus võeti vastu, et partei liikmeid eelmisel aastal toimunud kohalikest valimistest eemal hoida.

Šori on korraldanud suuri meeleavaldusi president Maia Sandu vastu ning hukka mõistnud püüdlused Euroopa Liiduga liituda. Sandu heidab Šorile ette, et too üritab Venemaa abiga õõnestada Moldova institutsioone.