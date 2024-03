Briti kohus ei lubanud Wikileaksi juhti Julian Assange’i USA-le välja anda, kuna ta võidakse seal hukata

Assange on veetnud viimased viis aastat Londoni range režiimiga Belmarshi vanglas. Kohus teatas, et väljaandmiseks peab USA ametlikult kinnitama, et Assange’il on samasugune õigus sõnavabadusele kui USA kodanikel ning tema süüdimõistmisel on surmanuhtlus välistatud. Juhul, kui USA sellise tagatise annab, toimub järgmine istung 20. mail. USA pole ettepanekut kommenteerinud.