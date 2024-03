Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus püsib madalseisus

Viimase nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Liidrikohal oleva Isamaa edu teisel kohal oleva EKRE ees on 9,9 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev Reformierakond jääb EKRE-st 2,2 protsendipunkti kaugusele. Reformierakonna toetus on aasta esimese kolme kuu jooksul püsinud vahemikus 16,7-18,2%, mis on viimase viie aasta madalaim tase.