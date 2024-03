Viljandi linnapeakandidaat Johan-Kristjan Konovalov: me peame siin ikkagi vaatama veelkord üle linna tulud ja kulud

Konovalov ütles Delfile, et uue ametikoha suhtes on tunne ootusärev, kuid samas ka rõõmus. „Kui selline otsus teha ja teised inimesed toetavad, siis ega ma ei saa salata, et mul on hea meel selle toetuse üle.“

Konovalov nentis, et Viljandis nagu ka paljudes teistes Eesti omavalitsustes on rahaline seis päris keeruline. „Me peame siin ikkagi vaatama veelkord üle linna tulud ja kulud ja leidma, kas meil on selliseid kohti, kus meil on võimalik kokku hoida, aga ka kas meil on selliseid kohti, millega on võimalik linna tulusid suurendada. See on esmane ja kõige kriitilisem asi, millega tuleb tegeleda.“

Konovalov ütles, et kindlasti tuleb hakata valmistuma ka järgmisteks kohalike omavalitsuste valimisteks. „See poolteist aastat ei ole liiga lühike aeg, aga ei ole ka liiga pikk aeg. Minu eesmärk on kindlasti minna valimistele tugev nimekirjaga vastu ja need valimised võita Viljandis.“

Konovalovi sõnul on praeguste linnajuhtide tagasiside kehtivale koalitsioonile hea ning ta ei näe mingit põhjust, miks see ei peaks nii jätkuma.

Konovalov ei osanud praegu öelda, millal ta uude ametisse nimetatakse. Ta ütles, et kindlasti mingiks perioodiks jääb linnapea kohusetäitja, kelleks on abilinnapea Kalvi Märtin.

Linnapea ametist lahkuva Madis Timpsoni sõnul langes valik Johan-Kristjan Konovalovi kasuks, sest tal on pikaaegne linna süsteemis töötamise kogemus ning ta on vedanud turismivaldkonnas eest uue organisatsiooni loomist. „Olen Johaniga koos töötanud ja mul on sellest ainult positiivsed kogemused. Ta on haritud ja selge silmavaatega noor mees ning tõeline Viljandi patrioot. Johan on paljudele linnavalitsuse ametnikele ja linna juhtivatele poliitikutele hästi tuttav, mis tuleb uude ametisse sisseelamisel kindlasti kasuks,“ ütles Timpson.

33-aastane Konovalov omab magistrikraadi Tartu Ülikoolist ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal ning bakalaureusekraadi inglise kirjanduse erialal Leicesteri Ülikoolist Ühendkuningriigis. Enne seda õppis ta Viljandi Maagümnaasiumis ja keskhariduse omandas Edinburghis Šotimaal. Ta on töötanud Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialistina ning olnud viimased kolm ja pool aastat Viljandi maakonna ja Kesk-Eesti turismipiirkonna juht.