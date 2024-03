Politseijuht Egert Belitšev: Me oleks nagu ühiskondlikult kokku leppinud, et 50 hukkunut liikluses on okei

Kui me vaatame avaliku arvamuse küsitlusi, siis inimesed ütlevad, et liiklusohutus on üks suuremaid asju, mis nende turvalisust mõjutab. Nüüd meie ülesanne on ka riigina sellesse sellisel viisil sekkuda ja see ei tähenda ainult Politsei- ja Piirivalveametit, vaid erinevaid asutusi ja inimesi endid.

Suhteliselt tavapärane on, et viiekümne alas sõidetakse kuuekümnega ja kolmekümne alas neljakümnega. Ja kui ma küsin, et aga miks nii, siis vastatakse, et politsei ju ei võta arvesse. Näed, kui ma kümme km/h kiirust ületan, siis ma trahvi ei saa!

Kui me iga päev natuke ületame kiirust, siis see tundub, et on okei. Kui natukene kiiremini sõita, siis sellest ei juhtu ju mitte midagi! Võib-olla sõidame tehniliselt mitte nii korras autoga. Võib-olla sõidame niisuguse kollase või poolpunasega üle ristmiku ka, sest siiamaani ei ole mitte midagi juhtunud. Aga iga päev see aina kordub ja kordub, kuni ühel hetkel see kasvabki suureks liiklusõnnetuseks, kus jälle taaskord keegi meist saab hukka.

Vigu on erinevaid. Peamiseks mureks on riskikäitumine, mida enamik autojuhte viljeleb. Me igaüks võime mõelda seda, et kas ja millal me oleme kiirust ületanud. Sellistest väikestest rikkumistest ühel päeval kasvabki välja see suur tragöödia kellelegi jaoks.

Jaa, loomulikult! Me ei peaks ühiskonnana olema sellega rahul, et meil on 50 kaaskodanikku, kelle elu lõpeb enneaegselt seetõttu, et liikluskäitumine on sellises seisus, nagu ta on hetkel.

Egert Belitšev: Liiklusohutuse areng Eestis on jäänud seisma. Meil on justkui ühiskondlik kokkulepe, et see on okei, et umbes 50 inimest iga aasta liikluses sureb.

Tervikuna on olukord kaugel rahuldavast. Isegi riigikontroll toob välja, et liikluse jalakäijatele ohutumaks muutmiseks puuduvad nii eesmärgid kui ka eelarve. Kehval liikluskultuuril on mitu väga üllatavat põhjust, mille siin ükshaaval koos politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševiga ette võtame.

Me oleme öelnud, et Eestis oleks vaja korduvrikkujate mõjutamise süsteemi, et me saaksime korduvrikkujaid paremini mõjutada. Et sellised väiksed pisikesed ületamised, mis võivad võib-olla ühel hetkel olla 20 või 40 eurot trahvi ja sulle tundub, et see tegelikult on väga okei, sest ega liiklusjärelevalve igale poole ei jõua ja kui ma parasjagu seda meili loen, ega siis politseinik tegelikult aru ei saa, kas ma vaatan käigukangi või loen meile… Sellised hoiaku viivad meid traagiliste tagajärgedeni.

Ma arvan, et need meilid ja uudised meil võiksid oodata selle hetkeni, kuni sa sõidukiroolist ära tuled, sest seda inimelu pärast enam tagasi ei too.

No vot, kahjuks nende hukkunud inimeste puhul ei saa seda öelda. See on vai üks riskikäitumise näidetest. Kui inimene on ristmiku peal autos, ootab, mõtleb et niikuinii on punane tuli, ruttu loen selle meili läbi, mis mulle tuli. Ja siis läheb kiiresti foor roheliseks, meil on pooleli, vajutatakse gaasi, kiirendatakse ära ristmikult, aga võib-olla teisel pool ristmikku oli üks laps, kes just ületas oma teed…

Pooled ei kasutanud turvavööd?! Ma mõtlesin, et see on täiesti Nõukogude aegadesse jäänud, et nüüd ikka kõik panevad peale.

Jah, lühimenetluses tavapärased karistused on 20-40 eurot. Võidki saada vabalt 20 eurot trahvi selle eest, et võtsid telefoni välja. Lugesid sõnumi läbi. Vastasid sõnumile. Võib-olla tegid veel midagi, vaatasid veel viimased uudised Delfist üle. Selle aja sees tegelikult suur liiklusõnnetus oli ootel, lihtsalt seal sel hetkel see veel ei juhtunud. See oli meie lotovõit.

Käisin politseiga patrullis kaasas. Tüüpkaristus on 20 eurot. Olgu see punase tulega ristmiku ületamine, puuduv turvavöö või ükskõik mis. Trahv on 20 eurot, menetlus kestab 2 minutit ja tehtud. Head aega ja minnakse laiali!

Järelvalve on üks asi, aga ka regulatsioonid peavad muutuma. Need karistused, mida me määrame, peavad olema mõjusad. Täna nad seda ei ole.

Ma toon ühe Laulupeost. Meil oli suvel Noorte Tantsu- ja Laulupidu. Ma arvan, et kogu Eesti teadis seda. Ja teadis ka seda, et see toimub Lauluväljakul ja et seal ümbruses liigub palju lapsi. Kui me panime sinna liikluse rahustamiseks kiiruspiirangu ja selle jõustamiseks panime üles ka mobiilse kiiruskaamera, siis Laulupeo päevade jooksul oli meil 750 sõidukijuhti, kes arvasid, et ka väikeste laste läheduses kiiruse ületamine on tegelikult okei!

Praegu on niimoodi, et kui kiirmenetluses tehakse sulle see väike trahv ära, siis järgmine kord, kui jääd politseile vahele, saad sama väikse trahvi.

Vaatame trahvisummadele otsa. Täna elukallidus, palgad Eestis on ikkagi märkimisväärselt tõusnud viimase kümne aastaga. Ainuke asi, mis on jäänud samaks, on see trahviühik. Eks inflatsioon on ära söönud trahvi tegeliku mõju karistusvahendina. Inimesed täna näevad, et need summad, mida määratakse, on piisavalt väiksed, et see on see aktsepteeritav risk, et ma jõuan kiiremini kohale, aga võib-olla pean riigile maksma sellise väikse summa.

Soomes on trahvid seotud inimeste sissetulekuga. Nii võib Soomes 30 alal kiirust ületades 3000 eurot trahvi saada. Kõige kangem trahv, mida Eesti liikluspolitseinikud Soome kolleegide juures külas käies nägid, oli 179 500 eurot juhile, kes kihutas 40ne alal 80ga. Võiks see palgaga sidumine olla ka mõte meile?

Tegelikult me täna jõudma tulemuseni, kus trahv oleks üleüldse kellegi jaoks mõjus. Siia kõrvale võiks tekkida korduvrikkujate mõjutamine sellisel viisil, et me jää ainult trahvidesse kinni, vaid vajadusel võime öelda, et nüüd sellest hetkest alates tuleb sul minna täiendavatele koolitustele, vastasel juhul ei saa sa enam sõidukit juhtida. Et sa saaksid oma käitumisest aru ja parandaksid oma käitumist liikluses.

Niisiis, tuleb teha trahvid suuremaks, panna arvestama inimese eelmisi rikkumisi ja tuleb inimesed uuesti kooli saata. Jah?