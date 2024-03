Mihhail Kõlvarti krahh toob ilmselt kaasa suure kaadrivahetuse linnavolikogus

Tallinna linnavolikogust öeldi Delfile, et ühtekokku on volikogu peale hetkel 39 inimest, kes on oma mandaadi peatanud. Ehk neil on asendusliige. Põhjuseid on erinevaid. Lisaks linnaametitele näiteks see, et ollakse vabariigi valitsuse liige. Nõnda on kas või Margus Tsahkna (Eesti 200) ja Kristen Michali (Reformierakond) puhul.