Trump: Hamasi rünnak oli kohutav, kuid Iisrael peaks sõja lõpetama

Trump ütles Iisraeli ajalehele Israel Hayom esmaspäeval antud intervjuus, et oleks pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut reageerinud samamoodi nagu Iisrael. Trump lisas, et kuna Iisrael on kaotamas rahvusvahelist toetust, peaks nad lõpetama islamirühmituse vastu sõdimise Gazas.