„Tean, et Ameerika projekteerimisnormides on laevakoormused sees ja selliste asjadega arvestatakse. Antud juhtum on aga lihtsalt väga erakordne,“ lausus sillaekspert Sander Sein.

Taoline juhtum on Seini sõnul ekstreemne, kuna laev oli lihtsalt väga suur. Selliseid olukordi sildade projekteerimisel tema sõnul tihtipeale välistatakse. „Siin võib ka olla see teema, et kui silda projekteeriti, siis polnud see laevastatav tee. Seega oli see pigem õnnetusjuhtum kui standardjuhtum,“ lausus Sein.