Erakonnad ootavad uuelt justiitsministrilt selgust prokuratuuri survestamise teemal: selline asi ei saa jääda vaiba alla

Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets ütles, et sotsid on teinud Timpsoniga koostööd pikalt Viljandi linnajuhtimises ning kogemus on olnud positiivne. „Meie hindame teda partneri ja meeskonnakaaslasena. Ma arvan, et hea valik, peagi kohtume ja saame ka koos tööd teha,“ märkis ta.