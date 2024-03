Politoloog: Ansipi otsus võib maksta Reformierakonnale mandaadi

Eurosaadik Andrus Ansip (REF) teatas pühapäeval, et loobub Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimisest. Politoloog Alar Kilpi sõnul ei välista see, et Reformierakond võiks saada valimistel uuesti kaks mandaati, kuid tõdeb, et see võimalus on nüüd väiksem.