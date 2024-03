Lihtne viis, kuidas saad aidata puurides kannatavaid kanu

Kuna puurides ei ole võimalik kanade heaolu tagada, on ühiskondlikuks ootuseks kanade puurispidamise lõpetamine ja täielik üleminek teistele laialt kasutuses olevatele munatootmissüsteemidele. Petitsioonile kanade puurispidamise keelustamiseks andis oma digiallkirja 21 421 Eesti inimest – see on läbi aegade kõige suurema toetusega loomakaitseteemaline algatus.

Nüüd on teema nii riigikogu kui ka regionaalministeeriumi laual ja arutatakse, kas ning kuidas probleemi lahendamisega edasi minna. Selleks, et arutelud jõuaksid tegudeni, on eriti oluline, et loomadest hooliva inimesena näitaksid ka sina otsustajatele, et avalik huvi farmiloomade parema kohtlemise vastu on endiselt kõrge.

Esimene asi, mida sa teha saad, et näidata hoolivust kanade suhtes, on valida poes käies alati puurivabade kanade munad. See on oluline otsus, millega annad märku, et pooldad kanade pidamist viisil, kus nad saavad liikuda ja loomuomast käitumist väljendada. Kusjuures hinnavahe õrre- ja puurikanade munade vahel on keskmiselt vaid 10 sendi ringis. Seega on eetilisema valiku tegemine jõukohane ka neile, kes alati vabalt peetavate või mahekanade mune endale lubada ei saa.

Peale selle on nüüdsest olemas veel üks väga tõhus viis, kuidas kanu aidata. Nimelt on loodud uus tööriist puurivangistatud.nahtamatudloomad.ee veebilehe näol, mis annab võimaluse igal inimesel anda oma oluline panus, et sarnaselt paljude teiste riikidega läheks ka Eesti üle munakanade kõrgema heaoluga pidamisviisidele.