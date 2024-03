Ametlikult ütlesid sotsid eile õhtul välja, et nemad enam Keskerakonnaga koos linna juhtida ei taha. Kõlvart muljetas, et enne seda oli ametlik signaal, et ikkagi oleks koos võimalik. Tagantjärele tajub ta, et läbirääkimised olid tõenäoliselt käivitatud tunduvalt varem.